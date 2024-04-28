صدمة لنادي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني الحاسمة

أعرب أمينو شاردو، المدير العام لفريق دريمز الغاني، عن إحباطه مما يراه تخريبًا من قبل الهيئة الوطنية الرياضية في بلاده بعد ظهور صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام ملعب "بابا يارا" من قبل الأطفال قبيل مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية الحاسمة أمام الزمالك.

ويُعد الملعب حاليًًا هو المكان الوحيد الذي تمت الموافقة عليه دوليًّا في غانا، ومن المقرر أن يستضيف مباراة إياب الدور نصف النهائي بين دريمز والزمالك، مساء يوم الأحد.

ومع ذلك، ظهرت مخاوف بشأن حالة الملعب، حيث تم فتحه أمام الأطفال لإجراء بعض الأنشطة الترفيهية؛ ما ترك أجزاء منه في حالة غير جيدة.