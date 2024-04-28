صدمة لنادي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني الحاسمة
أعرب أمينو شاردو، المدير العام لفريق دريمز الغاني، عن إحباطه مما يراه تخريبًا من قبل الهيئة الوطنية الرياضية في بلاده بعد ظهور صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام ملعب "بابا يارا" من قبل الأطفال قبيل مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية الحاسمة أمام الزمالك.
ويُعد الملعب حاليًًا هو المكان الوحيد الذي تمت الموافقة عليه دوليًّا في غانا، ومن المقرر أن يستضيف مباراة إياب الدور نصف النهائي بين دريمز والزمالك، مساء يوم الأحد.
ومع ذلك، ظهرت مخاوف بشأن حالة الملعب، حيث تم فتحه أمام الأطفال لإجراء بعض الأنشطة الترفيهية؛ ما ترك أجزاء منه في حالة غير جيدة.
وعبر شاردو عن استيائه مما حدث، مشيرًا إلى مناطق مختلفة من الملعب امتلأت بالقمامة.
ووفقًا لما ذكره موقع "غانا سوكر نت"، فإن مسؤول أمن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ومراقب المباراة قد لاحَظا حالة الملعب؛ ما قد يؤدي إلى عقوبات صارمة ضد نادي دريمز.
فيما أوضحت تقارير أخرى، أن الجهاز الوطني للرياضة بغانا أعلن إلغاء كافة الأنشطة بملعب بابا يارا بداية من يوم الإثنين.
وكان دريمز فرض التعادل السلبي على الزمالك، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.
ويحتاج الزمالك للفوز، أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة حتى يعوض نتيجة التعادل السلبي في لقاء الذهاب، ويعود من غانا ببطاقة التأهل لنهائي الكونفيدرالية.
الزمالك كان تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي فريق فيوتشر في دور ربع النهائي، بالفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ودريمز استطاع الصعود إلى دور نصف النهائي، بعدما إطاح بفريق الملعب المالي من دور ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.