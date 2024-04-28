الجيش الملكي يرفع شكوى ضد التحكيم بعد الخسارة أمام حسنية أكادير
وجه نادي الجيش الملكي انتقادات إلى التحكيم في الدوري المغربي، عقب خسارته أمام حسنية أكادير، بنتيجة "2-1"، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت.
وقال النادي في بيان رسمي، أصدره اليوم الأحد: "على إثر القرارات التحكيمية المجانبة للصواب، التي تم اتخاذها من قبل الحكم المكلف بقيادة المباراة، التي جمعت فريقنا وفريق حسنية أكادير، والتي أثرت سلبيا على نتيجتها، سترفع إدارة النادي شكوى مرفقة بلقطات فيديو، إلى اللجنة المكلفة بالتحكيم، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الزجرية الضرورية، لضمان المنافسة الشريفة بين الجميع".
وكان لاعب الجيش الملكي، حاتم الصوابي، تعرض للطرد بقرار من الحكم داكي الرداد في لقطة أثارت جدلا، بالدقيقة 28 من المباراة.
وبفوزه السابع هذا الموسم رفع حسنية أكادير رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر ليضمن البقاء بين الكبار.
ورغم الخسارة حافظ الجيش الملكي على الصدارة برصيد 64 نقطة، متقدما بأربع نقاط عن الرجاء الرياضي الذي تأجلت مباراته مع نهضة بركان لانشغال الأخير بالمنافسات الأفريقية.