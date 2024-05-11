مانشستر سيتي يقسو على فولهام ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتا"

ويمكن لآرسنال استعادة الصدارة حال فوزه على مانشستر يونايتد، غدا الأحد، لكن سيتي، الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، أصبح الآن على بعد انتصارين من كتابة التاريخ.

وضع المدافع الكرواتي غفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين وضاعف سيتي النتيجة بتسديدة قوية من فودن في الدقيقة 59.

وأضاف غفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71 وأكمل خوليان ألفاريز رباعية سيتي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.