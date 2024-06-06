كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي المصري

وأكد مصدر في النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، أن كولر سمح برحيل أحد لاعبي الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن المالي أليو ديانغ لاعب الوسط، اقترب من الرحيل بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأوضح أن كولر عقد جلسة مع اللاعب، وأبلغه الأخير برغبته في خوض تجربة جديدة بعد ارتباط مع الأهلي استمر منذ صيف 2019، بعدما انضم قادمًا من مولودية الجزائر.