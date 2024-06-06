كولر يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي المصري
منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، الضوء الأخضر لرحيل أحد نجوم الفريق الأحمر قبل بداية الموسم المقبل.
وتوج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب تغلبه على الترجي التونسي، بعد الفوز بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين.
وأكد مصدر في النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، أن كولر سمح برحيل أحد لاعبي الفريق الأحمر في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن المالي أليو ديانغ لاعب الوسط، اقترب من الرحيل بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.
وأوضح أن كولر عقد جلسة مع اللاعب، وأبلغه الأخير برغبته في خوض تجربة جديدة بعد ارتباط مع الأهلي استمر منذ صيف 2019، بعدما انضم قادمًا من مولودية الجزائر.
وأشار المصدر إلى أن كولر أبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي، والذي رحب بفكرة رحيل ديانغ، ولكنه اشترط الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى.
ويملك ديانغ عرضًا للرحيل للدوري السعودي، وآخر من أحد أندية الدوري التركي للرحيل عن القلعة الحمراء.
وأتم المصدر: "العروض التي تلقاها ديانج ستصل الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة".