الموعد والقنوات الناقلة لمباراة صن داونز والترجي

يحل الترجي التونسي ضيفًا على منافسه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة.

وتقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل على قناة beIN Sports HD 5، بتعليق عصام الشوالي.

وفاز الترجي 1/0 على أرضه في مباراة الذهاب.

والمتأهل من مواجهة الترجي وماميلودي صن داونز يلاقي في النهائي المتأهل من مواجهة الأهلي المصري ومازيمبي من جمهورية الكونغو.

وسبق أن تواجه الأهلي وماميلودي صن داونز سبع مرات في دوري أبطال أفريقيا، فاز الترجي ثلاث مرات، وتعادلا ثلاث مرات، وفاز ماميلودي صن داونز مرة وحيدة كانت عام 2000.

وسبق أن نال الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات آخرها عام 2019، في حين نال ماميلودي صن داونز اللقب مرة وحيدة وكانت عام 2016.