سخرية من حارس واتفورد بعد محاولة تصدٍ غريبة (فيديو)
تعرض بن هامر حارس واتفورد للسخرية بعد تصرف غريب عقب هدف دخل شباكه في مباراة فريقه أمام بريستول سيتي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة الإنجليزية).
تقدم توم ديلي بشيرو لواتفورد من ضربة جزاء في الدقيقة 13، في حين سجل سكوت توين هدفا لبريستول سيتي في الدقيقة 25 من ضربة رأس.
لكن رد فعل بن هامر كان متأخرا حين مد يده اليمنى، وكأنه يريد صد الكرة بعد أن ذهبت إلى الشباك.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مشجعون من بن هامر بعد تصرفه الغريب، وكتب أحدهم مازحا: "يجب التحقيق معه على الفور".
واعترف ليام مانينغ مدرب بريستول سيتي بدهشته من طريقة تسجيل هدف التعادل، وقال: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها سكوت هدفًا برأسية، ربما أغلق عينيه وخرجت من أنفه".
ويملك بريستول سيتي 37 نقطة من 13 مباراة، ويحتل المركز الـ13، مقابل 40 نقطة لواتفورد في المركز التاسع.