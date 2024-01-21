سخرية من حارس واتفورد بعد محاولة تصدٍ غريبة (فيديو)

تعرض بن هامر حارس واتفورد للسخرية بعد تصرف غريب عقب هدف دخل شباكه في مباراة فريقه أمام بريستول سيتي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة الإنجليزية).

تقدم توم ديلي بشيرو لواتفورد من ضربة جزاء في الدقيقة 13، في حين سجل سكوت توين هدفا لبريستول سيتي في الدقيقة 25 من ضربة رأس.

لكن رد فعل بن هامر كان متأخرا حين مد يده اليمنى، وكأنه يريد صد الكرة بعد أن ذهبت إلى الشباك.