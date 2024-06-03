قائمته تضم امرأة.. لؤي ناظر يترشح رسميًا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي
أعلن لؤي ناظر ترشحه رسميًا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، بعد تقديم قائمة رسمية بأعضاء قائمته في الانتخابات المقبلة لخلافة أنمار الحائلي.
ناظر أعلن رسميًّا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات المقبلة.
ونشر لؤي ناظر تغريدة عبر حسابه الرسمي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد، مع أعضاء قائمته بالكامل:
وفيما يلي أعضاء قائمة لؤي ناظر:
لؤي هشام ناظر: الرئيس
لؤي عمر مشعبي: نائب رئيس
إبراهيم إحسان القرشي
عبدالإله مازن فقيه
عبدالقادر حسين العامودي
فيصل هاني باشا
عبدالعزيز سالم الزيد
سماهر سعد الشلالي
ويحظى لؤي ناظر بدعم كبير من جانب جماهير الاتحاد، بالإضافة إلى أنمار الحائلي الرئيس الحالي للعميد، ونائبه أحمد كعكي، بعدما أعلن الثنائي بشكل رسمي دعمه.
وسبق للؤي ناظر رئاسة اتحاد جدة خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، كما ترأس الاتحاد السعودي للجودو 3 أعوام.
وخرج الاتحاد من الموسم الحالي صفر اليدين؛ إذ يعاني موسمًا صفريًّا بعدما ودَّع منافسات دوري الأبطال الآسيوي من دور الثمانية، وخسر السوبر المحلي، وغادر كأس خادم الحرمين الشريفين، والبطولة العربية.