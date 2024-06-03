قائمته تضم امرأة.. لؤي ناظر يترشح رسميًا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

أعلن لؤي ناظر ترشحه رسميًا لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، بعد تقديم قائمة رسمية بأعضاء قائمته في الانتخابات المقبلة لخلافة أنمار الحائلي.

ناظر أعلن رسميًّا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات المقبلة.

ونشر لؤي ناظر تغريدة عبر حسابه الرسمي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد، مع أعضاء قائمته بالكامل: