خلافات فاضحة وتخاذل.. تصريحات عبدالله فلاتة بعد خسارة الاتحاد السعودي (فيديو)
شن الناقد الرياضي عبدالله فلاتة هجوما حادا على لاعبي الاتحاد والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
وخسر الاتحاد 1/3 أمام مضيفه أبها، أمس الجمعة، في الجولة الـ30 من الدوري السعودي.
وهذه الخسارة الثالثة على التوالي للعميد في مختلف المسابقات، بعدما خسر 1/3 أيضا أمام الشباب في الدوري السعودي، ثم 1/2 أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال فلاتة، عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الخلافات بين اللاعبين بشكل فاضح في الاتحاد، اللي يحصل في الاتحاد مهزلة وعبث، مارسيلو غالاردو كتاب مفتوح لكل اللاعبين، كل المدربين تفوقوا عليه في الشوط الثاني".
وأضاف: "هجوم ضاغط من دون أي معنى، أي هجمات مرتدة تصبح انفرادات، الناس تموت في المدرج قهر، لا يعرفوا عظمة وكيان الاتحاد وماذا يعني لمحبيه".
وتابع: "ما يحدث غير طبيعي، هذا عبث ومهزلة، لا يمكن أن يسافر الفريق من دون 12 لاعبا بين مصاب وتخاذل".
وأتم: "توجد مشكلة في الجهاز الطبي، عندنا جهاز إداري كالسكرتاريا، النفخ الزائد والمبالغة في المدح والثناء والإطراء انعكس سلبا على الفريق".
وأكد: "هدف مروان الصحفي كارثة تحكيمية، وفضيحة، ويجب أن يحاسب كل من ساهم في إلغاء الهدف، لا يوجد تسلل".
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 50 نقطة من 30 مباراة، ويتأخر بـ33 نقطة عن الهلال المتصدر، مع لعب الهلال مباراة أقل.
وفي آخر أربع جولات في الدوري السعودي، يلعب الاتحاد مع الاتفاق والخليج وضمك والنصر.