خلافات فاضحة وتخاذل.. تصريحات عبدالله فلاتة بعد خسارة الاتحاد السعودي (فيديو)

شن الناقد الرياضي عبدالله فلاتة هجوما حادا على لاعبي الاتحاد والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

وخسر الاتحاد 1/3 أمام مضيفه أبها، أمس الجمعة، في الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي للعميد في مختلف المسابقات، بعدما خسر 1/3 أيضا أمام الشباب في الدوري السعودي، ثم 1/2 أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال فلاتة، عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الخلافات بين اللاعبين بشكل فاضح في الاتحاد، اللي يحصل في الاتحاد مهزلة وعبث، مارسيلو غالاردو كتاب مفتوح لكل اللاعبين، كل المدربين تفوقوا عليه في الشوط الثاني".

وأضاف: "هجوم ضاغط من دون أي معنى، أي هجمات مرتدة تصبح انفرادات، الناس تموت في المدرج قهر، لا يعرفوا عظمة وكيان الاتحاد وماذا يعني لمحبيه".

وتابع: "ما يحدث غير طبيعي، هذا عبث ومهزلة، لا يمكن أن يسافر الفريق من دون 12 لاعبا بين مصاب وتخاذل".