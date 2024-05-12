رد فعل "غير متوقع" داخل سان جيرمان بعد تأكد رحيل مبابي

تناولت وسائل إعلام فرنسية ردود الفعل داخل نادي باريس سان جيرمان بعد إعلان كيليان مبابي رحيله عن النادي.

وأعلن مبابي، بشكل رسمي، أن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الفرنسي بعد 8 سنوات بقميص النادي.

وستكون مباراة اليوم الأحد أمام تولوز هي الأخيرة لكيليان مبابي على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من النادي بعد قرار مبابي الرحيل، لكن، حسب وسائل إعلام فرنسية، لم يكن أحد من باريس سان جيرمان يعلم نية اللاعب نشر فيديو بشأن قراره بالرحيل.

ووفقا لراديو مونت كارلو، نقلا عن مصادر داخل النادي: "يشعر باريس سان جيرمان بارتياح كبير تجاه انتهاء مسلسل مستقبل مبابي، وتأكد رحيله".

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن باريس سان جيرمان سيستكمل بناء فريق شاب متماسك وجماعي بعيد عن "الأنا" التي تميّز بها مبابي، وفق التقرير".

وتردد أن باريس سان جيرمان بدأ بالفعل البحث عن خيارات لتعويض اللاعب الفرنسي الذي فضّل الرحيل، مثل كفاراتسخيليا وأوسيمين نجمي نابولي.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، مطلع الشهر القادم.