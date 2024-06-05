عبد الله السعيد يتحدث عن علاقته مع محمد صلاح.. وكواليس انتقاله للزمالك

تحدث عبد الله السعيد، نجم فريق الزمالك، عن علاقته القوية مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، موضحًا أنه أكثر اللاعبين الذين يتمنى انضمامهم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح من أقرب أصدقائي، لكن من الصعب أن يكون هناك أحد يعرف ظروفك مثلك، أنا لا آخذ رأي أحد حتى أشقائي، لو أخذت قرارا خاطئا فسأكون أنا المسؤول عنه".

وأضاف: "محمد صلاح من اللاعبين الذين يمنحونك الحل في ثانية، وهو يحب الاختراق لكي يحرز الأهداف، وأنا كنت أحفظه، كنت أركز معه لكي أمرر له الكرة في وقت معين ليسجل".

وتابع: "تحدثت مع محمد صلاح بعد الهجوم الذي تعرض له إثر إصابته لأطمئن عليه، لكن أنا أعلم شخصيته هو لا يسمع أحدا ولا يتأثر بما يحدث حوله، وأنا لم أفتح معه أي موضوع، وطبيعي أن اللاعب الكبير يعرف أنه كلما كبر اسمه زاد الهجوم عليه".

وأشار: "أنا شخصيا لا أشغل بالي إطلاقًا بالانتقادات، ولا أركز أبدًا فيها، لا يوجد شيء يجعلني لا أنام".