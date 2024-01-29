اسم جديد على طاولة برشلونة لخلافة تشافي
ظهر اسم سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو البرتغالي، على طاولة إدارة برشلونة ضمن قائمة المدربين المحتملين لقيادة الفريق بالموسم الجديد، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رسميًّا رحيله.
وأعلن تشافي هيرنانديز، رحيله من تدريب برشلونة في نهاية الموسم الجاري، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام فياريال (5-3) في الدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، إن عقد كونسيساو، البالغ 49 عامًا، ينتهي في يونيو المقبل، كما إنه يرتبط بعلاقة مميزة مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وسبق أن تزاملا في بورتو.
وتحدثت الصحيفة عن أهم ما يميز كونسيساو، موضحة أن فريقه بورتو، الذي دربه خلال سبع السنوات الأخيرة ووصل به إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2018 و2019، قدم أداءً مقنعًا ضد برشلونة في الموسم الحالي رغم الخسارة ذهابًا وإيابًا.
وأشار التقرير: "لا يملك كونسيساو، الحمض النووي لبرشلونة، لكن أسلوب لعبه في بورتو ليس بعيدًا عن فكر البارسا، إذ إنه يحب اللعب الهجومي، ويراهن على اللاعبين الشباب".
وأوضحت أن اختيار كونسيساو يدعمه أيضًا أن وكيله خورخي مينديز يرتبط بعلاقة شخصية ومهنية رائعة مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وهناك العديد من الصفقات بينهما.
ومن المفترض أن يبدأ برشلونة التحرك من الآن، من أجل إيجاد بديل تشافي في الموسم الجديد.
يذكر أن تشافي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر 2021، وحقق معه لقبي السوبر الإسباني والليغا.