اسم جديد على طاولة برشلونة لخلافة تشافي

ظهر اسم سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو البرتغالي، على طاولة إدارة برشلونة ضمن قائمة المدربين المحتملين لقيادة الفريق بالموسم الجديد، خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي أعلن رسميًّا رحيله.

وأعلن تشافي هيرنانديز، رحيله من تدريب برشلونة في نهاية الموسم الجاري، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام فياريال (5-3) في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، إن عقد كونسيساو، البالغ 49 عامًا، ينتهي في يونيو المقبل، كما إنه يرتبط بعلاقة مميزة مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، وسبق أن تزاملا في بورتو.