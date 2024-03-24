بعد ساعات من زيارته.. وفاة والد سعود عبد الحميد
تُوفي والد سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.
وأعلن سعود عبدالحميد، مساء اليوم الأحد، وفاة والده، بعد صراع مع المرض، بعد ساعات قليلة من تركه معسكر المنتخب السعودي للبقاء بجوار والده.
وقال سعود عبد الحميد، عبر حسابه على موقع سناب شات: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي عبد الله سالم عبد الحميد".
يذكر أن المنتخب السعودي أعلن، اليوم الأحد، مغادرة سعود عبد الحميد التشكيلة التي تستعد لمواجهة طاجيكستان، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027.
وقال منتخب السعودية عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم (تويتر): "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني للاعب سعود عبدالحميد مغادرة معسكر الأخضر، للتواجد بجانب والده الذي يرقد في العناية المركزة".
وفازت السعودية 1-صفر على منتخب طاجيكستان، يوم الخميس الماضي، في الرياض.
وكان مانشيني قد استبعد ناصر الدوسري من المعسكر بسبب الإصابة، أمس السبت، بعد يوم واحد من استبعاد المدافع علي البليهي بسبب الإيقاف واستدعاء محمد آل فتيل لاعب النصر بدلاً منه.
وتتصدر السعودية المجموعة السابعة ولها 9 نقاط متقدمة بفارق 5 نقاط على طاجيكستان والأردن، بينما تقبع باكستان في المركز الأخير دون أي نقطة.