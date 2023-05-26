تشيفاس يدعو مشجعا عمره 103 أعوام لحضور نهائي الدوري المكسيكي (صور)
دعا نادي تشيفاس دي جوادالاخارا مشجعا يبلغ عمره 103 أعوام، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ملعب أكرون لمشاهدة إياب نهائي الدوري المكسيكي لكرة القدم أمام أونال تيغريس.
وسيعود تشيفاس، أحد أقدم الفرق المكسيكية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وطويلة الأمد، للعب في نهائي الدوري بعد ست سنوات، إثر فوز ساحق على منافسه أمريكا، على ملعب أزتيكا يوم الأحد المقبل.
وانتشرت تدوينة على "تويتر، يوم الثلاثاء الماضي، مع مقطع فيديو للمشجع المسن يرتدي قميص الفريق، وجاء فيه "مرحبا تشيفاس، لدي طلب خاص جدا، جد صديق يبلغ من العمر 103 سنوات يحلم برؤية الفريق يتوج بلقب الدوري، هل يمكنكم دعوته للملعب لتحقيق رغبته؟".
وانتشر الفيديو بعد إشارة العديد من المشجعين إلى النادي، وبلغت مشاهدات الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة.
وقال الشخص الذي شارك الفيديو في اليوم التالي إن رابطة الدوري اتصلت بأسرة المشجع لدعوته إلى مباراة الأحد على ملعب أكرون في وادي الحجارة.
وسيلتقي تشيفاس مع تيغريس في ذهاب النهائي يوم الخميس على ملعب يونيفرسيتاريو دي نويفو ليون في مونتيري.