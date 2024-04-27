مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدور اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية والتي تتصدرها مواجهة وست هام وليفربول التي ستكون آخر فرصة لرفاق لويس دياز للبقاء في دائرة المنافسة على اللقب فيما سيكون الموعد في الدوري الإيطالي مع مباراة قمة تجمع يوفنتوس وميلان.

وفي الدوري الإسباني، سيكون رهان المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حاضرا في مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو من جهة ولاس بالماس وجيرونا من جهة ثانية:

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد VS بيرنلي، الساعة 17:00، على قناة beIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد VS ليفربول، الساعة 14:30، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS ميلان، الساعة 19:00، على قناة AD SPORTS Premium 1