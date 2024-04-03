تطور جديد.. ناد أوروبي كبير يريد التعاقد مع تشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد يخص مستقبل تشافي هيرناندز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأعلن تشافي هيرناندز أنه لن يكمل عقده مع نادي برشلونة حيث سيرحل بنهاية الموسم الجاري، معللًا الأمر بحاجة النادي الإسباني إلى التغيير.

ويبذل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة محاولات كبيرة من أجل إقناه تشافي هيرناندز بالاستمرار، لكن يبدو أن المدرب قد قرر الرحيل فعليًّا كما إن الشروط التي يتحدث عنها للاستمرار صعبة للغاية، وفقًا للتقارير.

ويرغب تشافي في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين ذوي الجودة والخبرة لضمان بقاء الفريق في المنافسة بعيدًا عن الاعتماد على لاعبي الأكاديمية بشكل مبالغ به، وهو أمر يبدو صعبًا في ظل ظروف برشلونة الاقتصادية الحالية.

وتحدثت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة عن رغبة نادي أياكس أمستردام الهولندي في التعاقد مع تشافي هيرناندز.

ولم يحدد المدرب الإسباني بعد مدى تقبله لفكرة قيادة فريق آخر بعد نهاية الموسم الحالي، حيث تردد أنه يرغب في الحصول على بعض الراحة.

وبدأ تشافي هيرناندز مسيرته التدريبية من نادي السد القطري الذي ختم مسيرته معه كلاعب.