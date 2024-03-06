رونالدو يفاجئ متابعيه برسالة إلى ريال مدريد (صورة)
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي على تهنئة ناديه السابق ريال مدريد في ذكرى مرور 122 عامًا على تأسيس النادي الملكي.
وقال رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: ""تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".
ويعد النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا في 438 خاضها بمختلف المسابقات.
ولعب رونالدو ضمن صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018ـ وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.
وتمر اليوم الأربعاء، ذكرى تأسيس ريال مدريد، والموافق الـ6 من مارس من عام 1902.
ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، بيانًا بمناسبة ذكرى تأسيسه، بعنوان "122 عامًا من الأسطورة".
وقال الريال في بيانه: "ريال مدريد يبلغ من العمر 122 عامًا. في الـ6 من مارس 1902، تم انتخاب أول مجلس إدارة لنادي مدريد لكرة القدم رسميًّا. هكذا بدأت أسطورة أفضل نادي في العالم. بعد 122 عامًا، أصبح ريال مدريد علامة بارزة في الرياضة العالمية بفوزه بـ25 كأس دوري أبطال أوروبا (14 في كرة القدم و11 في كرة السلة) ويحظى بشرف اختياره من قبل فيفا كأفضل نادٍ في القرن العشرين".
وشهد تاريخ النادي الملكي، ارتداء العديد من الأساطير قميص "الميرنغي" أمثال المجري فيرينتس بوشكاش وألفريد دي ستيفانو والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني راؤول غونزاليس والفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو وغيرهم من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا خلال 14 مناسبة سابقة، وهو أكثر الأندية تحقيقًا للبطولة الأوروبية.
كذلك هو أكثر الأندية تحقيقًا لبطولة الدوري الإسباني برصيد 35 لقبًا.
أما على مستوى كأس ملك إسبانيا، فهو ثالث أكثر الأندية تحقيقًا للبطولة برصيد 20 مرة خلف أتلتيك بلباو بفارق 3 مرات وبرشلونة المتصدر بـ31 لقبًا.