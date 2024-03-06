رونالدو يفاجئ متابعيه برسالة إلى ريال مدريد (صورة)

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي على تهنئة ناديه السابق ريال مدريد في ذكرى مرور 122 عامًا على تأسيس النادي الملكي.

وقال رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: ""تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".

ويعد النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا في 438 خاضها بمختلف المسابقات.

ولعب رونالدو ضمن صفوف ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018ـ وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.