سر غضب حسام حسن من حازم إمام
كشف مصدر لـ"إرم نيوز" أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن غاضب من حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري؛ لعدم تواجد إمام في الملعب أمام نيوزيلندا، مثلما تواجد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع أعضاء الاتحاد في الملعب.
وقال المصدر إن حسام حسن عقد جلسة مع وزير الرياضة أشرف صبحي عقب المباراة في غرفة الجهاز الفني، وأبدى خلالها غضبه من عدم تواجد حازم إمام.
وتابع أن الوزير وعده بأن حازم إمام سيتواجد في المباراة المقبلة، وسيدعمه أمام المتأهل من مواجهة تونس وكرواتيا.
وأضاف أن أشرف صبحي تواصل مع حازم إمام وطلب منه الاتصال بحسام حسن وتهنئته بعد الفوز في المباراة الأولى.
وأتم أن حسام حسن توجه بالشكر لجميع أعضاء اتحاد الكرة عقب المباراة والمساندة له من أرض الملعب.
وحقق منتخب مصر الفوز 1/0 على منتخب نيوزيلندا، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 29 بتوقيع مصطفى محمد من ضربة جزاء.
وهذا الفوز الأول للمنتخب تحت قيادة حسام حسن الهداف التاريخي له، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.
ويلتقي منتخب مصر في النهائي مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.