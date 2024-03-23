سر غضب حسام حسن من حازم إمام

كشف مصدر لـ"إرم نيوز" أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن غاضب من حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري؛ لعدم تواجد إمام في الملعب أمام نيوزيلندا، مثلما تواجد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع أعضاء الاتحاد في الملعب.

وقال المصدر إن حسام حسن عقد جلسة مع وزير الرياضة أشرف صبحي عقب المباراة في غرفة الجهاز الفني، وأبدى خلالها غضبه من عدم تواجد حازم إمام.

وتابع أن الوزير وعده بأن حازم إمام سيتواجد في المباراة المقبلة، وسيدعمه أمام المتأهل من مواجهة تونس وكرواتيا.