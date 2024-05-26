أجسام غريبة.. انتقاد مثير من أسطورة الأهلي المصري للاعبين
انتقد مجدي طلبة، أسطورة النادي الأهلي المصري، أجسام لاعبي الأهلي المصري عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.
وحقق الأهلي مكاسب كثيرة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.
وقال مجدي طلبة، في تصريحات إذاعية، إن أجسام لاعبي الأهلي ضعيفة وغريبة ولا يوجد فيها عضلات، وهذا سبب رئيس في الإصابات المتتالية التي تضرب الفريق أخيرا.
وأشار طلبة إلى أن الأهلي استطاع الضحك على الترجي في أغلبية أوقات مباراتي الذهاب والإياب، ما ترتب عليه خروج نتيجة الذهاب بالتعادل، وهو ما جعل الأمور أفضل بالنسبة للأهلي قبل الدخول في مباراة العودة على استاد القاهرة.
وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.
وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية من دون خسارة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 15 فوزا و7 تعادلات.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، الذي لم يتحدد موعده بعد.
ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.