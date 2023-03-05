نادي أحد يعتذر للنصر بسبب ناصر أبو جلاس

وانتقل لاعب كرة السلة ناصر أبو جلاس من أحد إلى النصر في صفقة قوية، وفور إعلان النصر التعاقد مع أبو جلاس، أصدرت إدارة أحد بيانا طالبت فيه رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة بفتح تحقيق مع اللاعب، مشككةً في شرعية التوقيع.

وبسبب ذلك البيان لجأ نادي النصر إلى القضاء لحفظ حقوقه ضد نادي أحد.

وأصدر نادي أحد بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: "بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر فإن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 6-4-1444هـ الموافق 31-10-2022".