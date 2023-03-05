نادي أحد يعتذر للنصر بسبب ناصر أبو جلاس
وجه نادي أحد الرياضي، اعتذارا رسميا لنادي النصر السعودي، بسبب لاعب كرة السلة الدولي، ناصر أبو جلاس.
وانتقل لاعب كرة السلة ناصر أبو جلاس من أحد إلى النصر في صفقة قوية، وفور إعلان النصر التعاقد مع أبو جلاس، أصدرت إدارة أحد بيانا طالبت فيه رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة بفتح تحقيق مع اللاعب، مشككةً في شرعية التوقيع.
وبسبب ذلك البيان لجأ نادي النصر إلى القضاء لحفظ حقوقه ضد نادي أحد.
وأصدر نادي أحد بيانًا مساء اليوم الخميس قال فيه: "بناء على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر فإن نادي أحد يعتذر لنادي النصر السعودي عن التغريدة المنشورة بتاريخ 6-4-1444هـ الموافق 31-10-2022".
يذكر أن ناصر أبو جلاس انتقل إلى نادي النصر السعودي، في أكتوبر من العام 2022 بصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، بعد فسخ تعاقده مع نادي أحد، وذلك قبيل مباراة الفريقين في الدوري.
وأصدر مجلس إدارة نادي أحد بيانًا صحفيًا قال فيه إن عدم مشاركة اللاعب أمام النصر يعد "هروبا".
وقال نادي أحد في بيان إن اللاعب اتفق مع إدارة النصر على التوقيع لذلك رفض المشاركة، مطالبا اتحاد اللعبة بالتحرك العاجل لفتح تحقيق حول الحادثة، وواصفا اللائحة الجديدة التي أقرها الاتحاد بأنها ضارة للأندية وتُفقدها مكتسباتها وتؤثر سلبا على عدالة المنافسة.