الظاهرة رونالدو يختار أعظم 4 لاعبين في التاريخ.. ما موقف رونالدو وميسي؟

وقال رونالدو: "بالنسبة إليّ، في تصنيف الأفضل في التاريخ، الأسماء الأربعة ستكون بيليه، ودييغو مارادونا، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو. إنهم الأربعة الأوائل في تاريخ كرة القدم".

وشكل استثناء رونالدو نفسه من قائمة أعظم أربعة لاعبي كرة في التاريخ، مفاجأة للكثير من المتابعين، خاصة أن المهاجم الملقب بالظاهرة، والذي سطع نجمه في ملاعب الكرة العالمية مع أندية أندهوفن الهولندي وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين والميلان وأنتر الإيطاليين بشكل كبير منتصف التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الحالية، فضلا عن تألقه اللافت مع منتخب البرازيلي الذي قاده في مونديال 2002 إلى التتويج باللقب العالمي الخامس في تاريخه، بعد أن كان أيضا ضمن قائمة منتخب السامبا في تتويجه بمونديال 1994 لكنه لم يكن ضمن خيارات المدرب كارلوس ألبيرتو بيريرا آنذاك.

وفضلا عن تتويجه بكأس العالم مرتين، أحرز النجم البرازيلي الذي بدأ مسيرته الكروية في نادي كروزيرو البرازيلي، لقب كوبا أميركا مرتين (1997 و1999) وكأس القارات عام 1997.