الأفضل.. أرقام التعمري والنعيمات المذهلة في كأس آسيا (إنفوغرافيك)

حقق ثنائي منتخب الأردن، موسى التعمري ويزن النعيمات، أرقاما رائعة قادا بها "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء، بهدفين دون رد، على ستاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.

ولعب التعمري 5 مباريات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

كما خاض يزن النعيمات في كأس أسيا، 5 مواجهات، وسجل هدفين، وصنع مثلهما.