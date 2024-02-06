الأفضل.. أرقام التعمري والنعيمات المذهلة في كأس آسيا (إنفوغرافيك)
حقق ثنائي منتخب الأردن، موسى التعمري ويزن النعيمات، أرقاما رائعة قادا بها "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا 2023، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء، بهدفين دون رد، على ستاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.
وفرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.
ولعب التعمري 5 مباريات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.
كما خاض يزن النعيمات في كأس أسيا، 5 مواجهات، وسجل هدفين، وصنع مثلهما.
وقال حسين عموتة، مدرب الأردن، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم. يوم تاريخي بالنسبة لنا".
وقال التعمري في تصريحات تلفزيونية: "نبارك لجمهورنا وننتظرهم في النهائي ونعدهم بمباراة عالمية ونتمنى تكون ضد قطر".
وأضاف: "تعرضت للانتقادات قبل البطولة، ولكن أعتذر للجمهور لو صدر مني شيء أغضبهم، وسأعطي كل شيء لمنتخب الأردن، وهذا حلمي أجهز له من فترة كبيرة بالوصول لنهائي كأس آسيا".
وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيرانن في النهائي يوم 10 فبراير الجاري.