أنشيلوتي يلعب دور "صانع السلام" قبل عودة فينيسيوس إلى فالنسيا
يسعى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، إلى تهدئة الأجواء بشأن المباراة المرتقبة أمام فالنسيا غدا السبت، عندما يعود فريقه إلى الملعب الذي تعرض فيه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية العام الماضي.
وأعلنت السلطات الإسبانية أن المباراة "عالية الخطورة" وأمرت بتعزيزات أمنية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ملعب ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تعرض اللاعب البرازيلي لإهانات عنصرية.
ومع ذلك، حاول أنشيلوتي (64 عاما) تخفيف التوتر الواضح في الأجواء، قائلا إن فريقه يركز على لعب كرة القدم بحثا عن إحكام قبضته القوية على صدارة الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "فكرتنا هي الذهاب وتقديم مباراة قوية، والفكرة نفسها لدى بلنسية، الفرق والجماهير تريدها مباراة رائعة".
وأضاف: "يجب ألا ننسى العام الماضي، إذ يجب إدانة الأعمال العنصرية وتحديدها. لقد قام بلنسية بعمل جيد للغاية، إذ حدد هوية مرتكبي الجريمة".
وقال أنشيلوتي إنه لا يفكر في إراحة فينيسيوس أمام فالنسيا، مؤكدًا أن الفريق لم يركز على الأجواء العدائية التي قد يواجهها اللاعب في ملعب ميستايا.