أنشيلوتي يلعب دور "صانع السلام" قبل عودة فينيسيوس إلى فالنسيا

وأعلنت السلطات الإسبانية أن المباراة "عالية الخطورة" وأمرت بتعزيزات أمنية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ملعب ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تعرض اللاعب البرازيلي لإهانات عنصرية.

ومع ذلك، حاول أنشيلوتي (64 عاما) تخفيف التوتر الواضح في الأجواء، قائلا إن فريقه يركز على لعب كرة القدم بحثا عن إحكام قبضته القوية على صدارة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "فكرتنا هي الذهاب وتقديم مباراة قوية، والفكرة نفسها لدى بلنسية، الفرق والجماهير تريدها مباراة رائعة".