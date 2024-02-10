عموتة يتحدث عن مستقبله مع الأردن بعد خسارة نهائي كأس آسيا (فيديو)

تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن مستقبله في قيادة النشامى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خسارة لقب كأس آسيا أمام قطر، في النهائي الذي جمع المنتخبين، مساء السبت، على ملعب لوسيل.

وسجل أكرم عفيف لاعب وسط منتخب قطر "هاتريك" في نهائي كأس آسيا قاد من خلاله منتخب بلده للفوز على الأردن بنتيجة (3-1) والتتويج باللقب.

منتخب قطر تواجه مع الأردن، اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وقال عموتة في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "كان هناك تركيز عال وقتالية مميزة للاعبين وكان هناك توفيق كبير في الهجمات التي نقوم بها على مرمى الخصوم، ومستوانا كان جيدا جدا، وربحنا الثقة والأداء وأتمنى للاعبين آفاقا مستقبلية أفضل".