رسميًا.. استقالة جلال القادري من تدريب تونس
أعلن جلال القادري، مدرب المنتخب التونسي، استقالته من تدريب نسور قرطاج، بعد وداع بطولة الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار من دور المجموعات.
وودعت تونس كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعد تعادلها سلبيًا مع جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.
وعقب المباراة أعلن جلال القادري استقالته من تدريب منتخب تونس "بعد الخروج المخيب" من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال القادري لشبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية بعد التعادل المخيب لآمال الجماهير: "عقدي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ينتهي تلقائيا إذا لم نبلغ الدور قبل النهائي لكأس الأمم. هذا قراري وهذا عقدي".
وأضاف عن خروج تونس المبكر: "قدر الله وما شاء فعل. هدفنا كان واضحا... كنا نريد الوصول لأبعد نقطة. على الأقل للدور قبل النهائي. أتحمل المسؤولية".
وقال القادري: "كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الأول بعدما صنعنا العديد من الفرص... نشطنا هجوميا أكثر في الشوط الثاني ودفعت بأكبر عدد ممكن من المهاجمين لكن لم نكن موفقين.
وتولى القادري تدريب تونس في يناير كانون الثاني 2022 خلفا للمدرب منذر الكبير. وكان القادري مساعدا للكبير في النسخة السابقة من البطولة التي ودعها الفريق من دور الثمانية بالهزيمة أمام بوركينا فاسو.
وقاد القادري (52 عاما) تونس لبلوغ كأس العالم 2022 وفاز على فرنسا، بطلة العالم 2018، في دور المجموعات.
وسجلت تونس هدفا واحدا في ثلاث مباريات لتحقق أسوأ سجل هجومي لها منذ عام 2002 حين غادرت من دور المجموعات دون تسجيل أي هدف.
وتذيلت تونس ترتيب المجموعة بنقطتين، بينما جاءت مالي في الصدارة بخمس نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة على جنوب أفريقيا ثانية الترتيب، وناميبيا التي احتلت المركز الثالث بفارق الأهداف.
وخرجت تونس من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور المجموعات بعد تعادلها من دون أهداف مع جنوب أفريقيا، التي بلغت دور الستة عشر رفقة مالي وناميبيا بعد تعادلهما بالنتيجة ذاتها أيضا، في ختام مباريات المجموعة الخامسة اليوم الأربعاء.
وودعت تونس البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2013.