رسميًا.. استقالة جلال القادري من تدريب تونس

وودعت تونس كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعد تعادلها سلبيًا مع جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء.

وعقب المباراة أعلن جلال القادري استقالته من تدريب منتخب تونس "بعد الخروج المخيب" من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال القادري لشبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية بعد التعادل المخيب لآمال الجماهير: "عقدي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم ينتهي تلقائيا إذا لم نبلغ الدور قبل النهائي لكأس الأمم. هذا قراري وهذا عقدي".

وأضاف عن خروج تونس المبكر: "قدر الله وما شاء فعل. هدفنا كان واضحا... كنا نريد الوصول لأبعد نقطة. على الأقل للدور قبل النهائي. أتحمل المسؤولية".

وقال القادري: "كان بإمكاننا التسجيل في الشوط الأول بعدما صنعنا العديد من الفرص... نشطنا هجوميا أكثر في الشوط الثاني ودفعت بأكبر عدد ممكن من المهاجمين لكن لم نكن موفقين.