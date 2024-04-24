رسميا: نقل بعض مباريات الدوري الإسباني إلى أمريكا

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس؛ إن الولايات المتحدة ستستضيف عددا من مباريات الدوري خلال موسم 2025 ـ 2026 وهو العام الذي ستنظم فيه كأس العالم في 3 بلدان وهي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وكشف تيباس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "إقامة مباراة رسمية في الولايات المتحدة ستعزز مكانة مسابقة "الليغا" في سوق أمريكا الشمالية، وهي الثانية في سلم شعبية ومكانة الدوري بعد إسبانيا".

ولم يوضح رئيس الرابطة الإسبانية للمحترفين الموعد الرسمي للانطلاق في تجربة إقامة مباريات خارج إسبانيا لكنه قال: "لا أعرف بالضبط متى سيكون ذلك، ولكن أعتقد أننا سننطلق في التجربة في موسم 2025 ـ 2026".

وأشار تيباس في تقرير صادر عن موقع "إيكسبانسيان"، أنه لا يعرف متى سيكون ذلك، لكن هذه المرة ستلعب الليغا مباريات رسمية في الخارج، أعتقد أنه يمكن أن يكون في موسم 2025-26.

وتابع تيباس قوله: "فكرة لعب المباريات خارج إسبانيا لها قيمة استراتيجية أساسية بالنسبة لنا لتجنب المفاجأة القادمة من دوريات محلية أخرى، المنافسة شديدة وقادمة بقوة؛ لذلك إذا كررنا دائما الشيء نفسه، فسوف يتفوق علينا الآخرون"، وفق ما نقله موقع "إكسبانسيون".

يشار إلى أن إسبانيا جربت إقامة مباريات رسمية بين الأندية خارج البلاد مثل كأس السوبر 2023، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي.