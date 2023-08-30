كأس مصرف أبوظبي: العين يستهل مشواره بخماسية في شباك البطائح

افتتح كوامي كويدو التهديف لصالح العين في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف سلطان الشامسي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من تسديدة من مسافة قريبة.

وأضاف عمر أنزيلي الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة من مسافة قريبة في المرمى الخالي قبل أن يسجل جوسنا لوليندو هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.