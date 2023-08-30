كأس مصرف أبوظبي: العين يستهل مشواره بخماسية في شباك البطائح
استهل العين وصيف بطل النسخة الماضية مشواره بكأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم "كأس مصرف أبوظبي" بفوز كبير 5-صفر على مضيفه البطائح.
فيما تغلب الوحدة 3-صفر على ضيفه الإمارات في ذهاب الدور الأول للمسابقة.
افتتح كوامي كويدو التهديف لصالح العين في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف سلطان الشامسي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من تسديدة من مسافة قريبة.
وأضاف عمر أنزيلي الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة من مسافة قريبة في المرمى الخالي قبل أن يسجل جوسنا لوليندو هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.
الوحدة يكتسح الإمارات
وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز الوحدة 3-صفر على ضيفه الإمارات.
وافتتح لوكاس بيمنتا التسجيل في الدقيقة 35 من ضربة رأس قبل أن يضيف كريستيان جوانكا الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.
واختتم عمر خربين التسجيل في الوقت المحتسب من الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتقام مباراتا الإياب في 14 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
عجمان يخطف تعادلا قاتلا من النصر
في المباراة الثالثة أنقذ على جعفر مدن فريقه عجمان في التعادل 2-2 مع ضيفه النصر.
وتقدم النصر بهدف مبكر سجله حمدان الكمالي في الدقيقة 14 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها قبل أن يتعادل وليد أزارو بضربة رأس في الدقيقة 29.
وجاء الرد سريعا في الدقيقة 33 عندما سجل مانولو جابياديني الهدف الثاني للنصر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يحرز جعفر مدن هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.