بكاء أيمن حسين بعد قيادته منتخب العراق للفوز على اليابان (صور)
أجهش أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي بالبكاء، بعد قيادة بلاده لتحقيق أول انتصار على اليابان منذ 42 عاما بنتيجة 2-1، وضمان مقعدا في دور الـ16 بكأس آسيا لكرة القدم عن المجموعة الرابعة، اليوم الجمعة.
وسجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول ليقود العراق لفوز تاريخي، حيث لم تخسر اليابان أمام المنتخب العراقي في آخر تسع مباريات، لكن منتخب "أسود الرافدين" فك العقدة وفاز بفضل هدفي أيمن حسين.
وافتتح حسين التسجيل في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس بعد ارتداد الكرة من الحارس زيون سوزوكي.
وهيمنت اليابان على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول؛ سعيًا لإدراك التعادل لكن حسين كان له رأي آخر، إذ كلل هجمة مرتدة سريعة بضربة رأس أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مستغلا عرضية من أحمد الحاجي.
وعقب نهاية المباراة أجهش أيمن حسين بالبكاء فرحًا، بعد أن خطف لبلاده تذكرة دور الـ16 لبطولة أمم آسيا.
واعتلى منتخب العراق صدارة مجموعته بست نقاط من مباراتين، بينما تجمد رصيد منتخب اليابان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.
وكان العراق قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز 3-1 على إندونيسيا، وفازت اليابان 4-2 على فيتنام في بداية مشوارهما في البطولة.
ويلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا، في وقت لاحق اليوم الجمعة.