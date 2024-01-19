بكاء أيمن حسين بعد قيادته منتخب العراق للفوز على اليابان (صور)

وسجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول ليقود العراق لفوز تاريخي، حيث لم تخسر اليابان أمام المنتخب العراقي في آخر تسع مباريات، لكن منتخب "أسود الرافدين" فك العقدة وفاز بفضل هدفي أيمن حسين.

وافتتح حسين التسجيل في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس بعد ارتداد الكرة من الحارس زيون سوزوكي.

وهيمنت اليابان على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول؛ سعيًا لإدراك التعادل لكن حسين كان له رأي آخر، إذ كلل هجمة مرتدة سريعة بضربة رأس أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، مستغلا عرضية من أحمد الحاجي.

وعقب نهاية المباراة أجهش أيمن حسين بالبكاء فرحًا، بعد أن خطف لبلاده تذكرة دور الـ16 لبطولة أمم آسيا.