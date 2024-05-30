ضجة مع أنباء استبعاد عصام الشوالي من التعليق على نهائي الأبطال

وتردد أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المالكة لحقوق نقل دوري أبطال أوروبا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عينت بالفعل معلقي مباراة نهائي المسابقة بين بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" المباراة عبر قناتين اثنتين، حيث سيكون المعلق حفيظ دراجي على القناة "beIN SPORTS 1" و "beIN 4K" فيما يتولّى خليل البلوشي التعليق على المباراة عبر قناة "beIN SPORTS 2".

وتسبب استبعاد الشوالي في ضجة كبيرة بين المتابعين والمغردين، حيث أثيرت تساؤلات كبيرة حول سبب الاستبعاد، حيث ربط البعض بين استبعاد المعلق التونسي، والأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد تعليق الشوالي على مباراة الإياب بين الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وتلفظ الشوالي بـ(لفظ خارج) في اللغة العامية المصرية عقب سقوط أحد لاعبي الترجي في منطقة الجزاء بعد التحام مع كريم فؤاد لاعب الأهلي قبل دقائق من نهاية اللقاء بفوز الفريق المصري بنتيجة 1-0 وتتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي رد فعل عدد من الجماهير والضجة حول استبعاد الشوالي: