360 درجة.. لقطة مذهلة لشاشة ملعب سانتياغو برنابيو الجديدة (فيديو)

وقبل أسابيع نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا عن تطوير ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة، تراهن الأندية على تحديث مرافقها لتوفير بيئات مريحة بشكل متزايد للجماهير، ولتكون مصدرا للموارد والدخل.

وقالت الصحيفة إنه يتم اتخاذ سانتياغو برنابيو كمرجع في جميع أنحاء العالم، حيث تم إطلاق المطبخ المركزي الجديد للملعب، والذي يتمتع بقدرة على إعداد قائمة طعام لـ6000 شخص من كبار الشخصيات.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، استعرض ريال مدريد جزءًا من ملعبه سانتياغو برنابيو الجديد والحديث، وزادت سعة الملعب من 81 ألف متفرج إلى أكثر من 84 ألف متفرج.

وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج حديقة جديدة قابلة للسحب مقسمة إلى ست منصات تحت الأرض، وبدأ ريال مدريد عملية الإصلاح في 2019، واستثمر حوالي 892.7 مليون يورو في العملية.

ويعد السقف القابل للسحب والشاشة البانورامية من عوامل الجذب الجديدة لسانتياغو برنابيو.

وحاليًّا، ومع تحديث الملاعب، أصبح من الممكن تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي تحوّل مباراة كرة القدم إلى مشهد أكثر جاذبية يتجاوز الخطوط الأربعة للملعب.

كما تعتبر فكرة الجو العائلي أحد الأشياء التي يتم أخذها في الاعتبار في هذه الأنشطة التي يتم تنفيذها في الملاعب الجديدة، ويعتبر جمهور الأطفال قطعة أساسية في هذا البناء.