الضحية واحدة.. ريال مدريد يخطط لاستنساخ تجربة كريستيانو رونالدو

عادت تقارير اهتمام ريال مدريد الإسباني بالجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد للظهور مجددًا في ظل تألق ذي الـ19 عاما بشكل لافت مؤخرًا.

ومع تغيير مركزه إلى جناح الأيمن تمامًا كما بدأ أيقونته رونالدو مع مانشستر يونايتد قدم غارناتشو مستويات كبيرة للغاية ما بين التهديف والصناعة.

وارتبط غارناتشو بالانتقال إلى ريال مدريد منذ عام 2022 وفقا لتقرير كانت كشفت عنه منصة ريليفو الإسبانية.

وحسب تقارير إنجليزية وإسبانية جديدة، فإن ريال مدريد عاود اهتمامه باللاعب مؤخرا، حيث يرغب في نقله إلى سنتياغو برنابيو.

ومن المعروف أن غارناتشو عاشق لنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو ويعتبره مثلًا أعلى.

وإذا ما نجح ريال مدريد في التعاقد مع الجناج الشاب فسوف يعيد نفس تجربة شراء اللاعب في ريعان شبابه من مانشستر يونايتد في صفقة سوف تتسبب في صخب كبير أيضًا.

وسيواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في التعاقد مع غارناتشو نظرًا لأهمية اللاعب لمانشستر يونايتد ولكونه يملك عقدًا ساريًا وهو ما حدث أيضًا مع رونالدو قبل أن يخضع النادي لرغبة اللاعب ويقرر بيعه.