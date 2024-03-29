الهلال يتحرك نحو "صفقة" برشلونة

وقالت الصحيفة، إن هناك اهتماما قويا بالتعاقد مع كانسيلو من السعودية وبالتحديد الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري المحلي.

وأشارت "سبورت" إلى أن عرض الهلال مغرٍ، وأن اللاعب يجب أن يقرر مستقبله، رغم أن برشلونة يثق في استمرار البرتغالي.

وتبلغ القيمة السوقية لكانسيلو ما يقرب من 50 مليون يورو، ويعطي مانشستر سيتي، الذي يملك بطاقة اللاعب، الأولوية القصوى للبيع النهائي وليس الإعارة.

ويحاول برشلونة تقليل تكلفة التعاقد مع كانسيلو، البالغ من العمر 29 عاما، من خلال الضغط على وكيل اللاعب خورخي مينديز.

وبحسب "سبورت" فإنه سيكون من الصعب جدًّا على برشلونة دفع ثمن الصفقات في الصيف؛ ولذلك يراهن النادي الكتالوني على تمديد الإعارة لمدة عام آخر، وقد قدم خيار شراء قد يكون إلزاميًّا.