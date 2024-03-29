الهلال يتحرك نحو "صفقة" برشلونة
ينافس نادي الهلال السعودي على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة المعار من مانشستر سيتي.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن استمرار كانسيلو هو أحد الأهداف التي وضعتها الإدارة الرياضية لبرشلونة للمشروع الرياضي القادم.
وأوضحت أن الظهير البرتغالي هو اللاعب الأساسي بلا منازع، وكان تنوعه بمثابة المفتاح ليعمل الفريق بشكل أفضل.
وأكدت أنه لا توجد شكوك رياضية في إمكانية إبقاء كانسيلو في برشلونة، لكن العملية قد تصبح معقدة للغاية.
وقالت الصحيفة، إن هناك اهتماما قويا بالتعاقد مع كانسيلو من السعودية وبالتحديد الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري المحلي.
وأشارت "سبورت" إلى أن عرض الهلال مغرٍ، وأن اللاعب يجب أن يقرر مستقبله، رغم أن برشلونة يثق في استمرار البرتغالي.
وتبلغ القيمة السوقية لكانسيلو ما يقرب من 50 مليون يورو، ويعطي مانشستر سيتي، الذي يملك بطاقة اللاعب، الأولوية القصوى للبيع النهائي وليس الإعارة.
ويحاول برشلونة تقليل تكلفة التعاقد مع كانسيلو، البالغ من العمر 29 عاما، من خلال الضغط على وكيل اللاعب خورخي مينديز.
وبحسب "سبورت" فإنه سيكون من الصعب جدًّا على برشلونة دفع ثمن الصفقات في الصيف؛ ولذلك يراهن النادي الكتالوني على تمديد الإعارة لمدة عام آخر، وقد قدم خيار شراء قد يكون إلزاميًّا.
ورغم ذلك يبدو أن تقييم مانشستر سيتي وبرشلونة لمستقبل كانسيلو متباعد جدًّا؛ ولذا فإن الاتفاق لن يكون سهلا على الإطلاق.
ويدرك مانشستر سيتي اهتمام الهلال بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، حيث يمكن للزعيم تقديم عرض لضم اللاعب لا يكون برشلونة قادرا على تقديم عرض مثله.
ولذلك فإن كل شيء سيعتمد على إرادة كانسيلو؛ لأن عرض الهلال قد يكون "هائلًا".