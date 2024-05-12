"متعودين".. تصريح مثير من نجم الهلال حول مواجهة النصر السعودي (فيديو)
أطلق ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال السعودي، تحديًا وتصريحًا مثيرًا قبل مواجهة النصر في المواجهة المقبلة بين الفريقين، في الدوري السعودي.
وأحرز نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-2023 قبل النهاية بـ3 جولات، بتغلّبه على الحزم 4-1 في الجولة الحادية والثلاثين.
ورفع الهلال عدد ألقابه بالدوري إلى 19، معززًا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا، وبفارق مريح عن النصر والاتحاد (9).
ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن غريمه النصر الوصيف.
وقال ميشيل في تصريحات للإعلام عقب مواجهة الهلال والحزم: "في الهلال أولا نمثل ناديا كبيرا، ولازم نكون دائما تحت الضغط لكي نعطي أكثر لتحقيق الانتصارات".
وأضاف: "أتمنى أن نستمر على نهجنا الحالي ونتوج ببطولة أخرى وهي كأس الملك".
وعن كيفية تعاملهم مع مواجهة النصر المقبلة بعد تحقيق لقب الدوري رسميًّا، أشار: "الهلال والمدرب جيسوس دائما هدفنا هو تحقيق الفوز في كل المباريات، ولذلك سنلعب جميع المباريات مثل ما لعبناها إلى الآن وسنحاول نحقق الفوز بأي ثمن كان، لأننا تعودنا على تحقيق الفوز".
وتقام مباراة النصر ضد الهلال في الجولة الثانية والثلاثين بمسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة 17 مايو الجاري، على ملعب الأول بارك في الرياض.
الهلال يدخل المباراة وهو متوج بلقب الدوري السعودي، لكنه يسعى لإثبات ريادته بفوز أخير على النصر في الدوري يعزز من فرحة أنصاره.
في المقابل، يطمح النصر لإفساد فرحة "الزعيم" في الحصول على اللقب في ديربي الرياض، ويريد بدوره أن يحقق 3 نقاط شرفية لجماهيره.