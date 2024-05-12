"متعودين".. تصريح مثير من نجم الهلال حول مواجهة النصر السعودي (فيديو)

أطلق ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال السعودي، تحديًا وتصريحًا مثيرًا قبل مواجهة النصر في المواجهة المقبلة بين الفريقين، في الدوري السعودي.

وأحرز نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-2023 قبل النهاية بـ3 جولات، بتغلّبه على الحزم 4-1 في الجولة الحادية والثلاثين.

ورفع الهلال عدد ألقابه بالدوري إلى 19، معززًا رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا، وبفارق مريح عن النصر والاتحاد (9).

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة عن غريمه النصر الوصيف.

وقال ميشيل في تصريحات للإعلام عقب مواجهة الهلال والحزم: "في الهلال أولا نمثل ناديا كبيرا، ولازم نكون دائما تحت الضغط لكي نعطي أكثر لتحقيق الانتصارات".

وأضاف: "أتمنى أن نستمر على نهجنا الحالي ونتوج ببطولة أخرى وهي كأس الملك".