ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كأس العالم
اقتنص منتخب السودان فوزًا ثمينًا على حساب نظيره جنوب السودان في المواجهة الرسمية الأولى التي تقام بين المنتخبين، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوبا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخبا السودان وجنوب السودان في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما منتخبات السنغال، والكونغو الديمقراطية، وتوجو وموريتانيا.
وسجل ثلاثية منتخب السودان كل من والي الدين خضر، وياسر مزمل، ومحمد عبد الرحمن، في الدقائق 48، و51، و78 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة، يواصل منتخب السودان تفوقه واحتلاله صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط كاملة، متفوقًا على السنغال صاحب الـ8 نقاط.
وفي الوقت ذاته يتجمد رصيد منتخب جنوب السودان عند نقطتين، محتلًّا المركز الخامس في سلم ترتيب المجموعة الثانية.
وينتظر منتخب السودان، خوض مواجهة مرتقبة ضد السنغال ذهابًا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، في مارس المقبل، فيما يلتقي الطرفان إيابًا في الجولة السابعة.
يذكر أن منافسات تصفيات أفريقيا لكأس العالم، ستستكمل بعد 9 شهور وتحديدًا في شهر مارس 2025، بخوض مباريات الجولتين الخامسة والسادسة.