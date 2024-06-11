ترتيب مجموعة السودان في تصفيات كأس العالم

اقتنص منتخب السودان فوزًا ثمينًا على حساب نظيره جنوب السودان في المواجهة الرسمية الأولى التي تقام بين المنتخبين، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوبا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا السودان وجنوب السودان في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما منتخبات السنغال، والكونغو الديمقراطية، وتوجو وموريتانيا.

وسجل ثلاثية منتخب السودان كل من والي الدين خضر، وياسر مزمل، ومحمد عبد الرحمن، في الدقائق 48، و51، و78 من عمر اللقاء.