الدوري الأوروبي: الفرق المتأهلة وموعد قرعة ربع النهائي

تأهلت 3 أندية إيطالية وفريقان من إنجلترا وفريق واحد من كل من فرنسا والبرتغال وألمانيا لربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2023 ـ 2024 وذلك في أعقاب مباريات الإياب للدور ثمن النهائي.

والأندية التي حجزت بطاقات ربع النهائي هي روما وصيف النسخة الماضية، والميلان وأطلنطا من إيطاليا، وليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين وأولمبيك مرسيليا الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وتقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي الجمعة 15 مارس 2024، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر، وستشمل القرعة مسار الدور نصف النهائي أيضا.

يشار إلى أن مباراة النهائي ستدور يوم 22 مايو 2024 في العاصمة الأيرلندية دبلن.