برشلونة يعلن التشخيص الرسمي لإصابة غافي
أعلن نادي برشلونة رسميًّا تأكده من إصابة غافي، بقطع كامل بالرباط الصليبي الأمامي وإصابة في الغضروف، وبالتالي غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.
وتعرَّض غافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وقال النادي في بيانه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الاثنين للاعب الفريق الأول غافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".
ومن المتوقع غياب اللاعب من 7 إلى 9 أشهر.
وشارك غافي هذا الموسم في 15 مباراة مع برشلونة، 13 منها في التشكيلة الأساسية. وسجل لاعب خط الوسط أمام فياريال في الدوري ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، كما قدَّم تمريرة حاسمة واحدة.
ومنذ أن ظهر غافي للمرة الأولى مع الفريق في سن 17 عامًا في أغسطس 2021 ضد خيتافي، شارك لاعب خط الوسط في 111 مباراة، 89 منها كأساسي وسجل سبعة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.
وفاز غافي مع برشلونة بلقب الدوري موسم 2022/23، وكأس السوبر الإسباني في الموسم ذاته. وعلى المستوى الفردي، فاز أيضًا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2022.