برشلونة يعلن التشخيص الرسمي لإصابة غافي

أعلن نادي برشلونة رسميًّا تأكده من إصابة غافي، بقطع كامل بالرباط الصليبي الأمامي وإصابة في الغضروف، وبالتالي غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعرَّض غافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "أظهرت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الاثنين للاعب الفريق الأول غافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

ومن المتوقع غياب اللاعب من 7 إلى 9 أشهر.