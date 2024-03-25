فينسيوس يبكي بحرقة خلال مؤتمر صحفي بسبب العنصرية (فيديو)

أجهش فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالبكاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد قبل مباراة منتخب بلاده الودية البرازيل ضد إسبانيا.

ولدى سؤاله أكثر من مرة عن المواقف العنصرية التي يتعرض لها في الملاعب، لم يحتمل فينسيوس الموقف وانهمرت دموعه، مؤكداً أنه يريد أن يلعب كرة القدم فقط، وأبدى استياءه من عدم فرض عقوبات رادعة على المشجعين العنصريين.

وقال النجم البرازيلي: "إن عدم وجود عقوبة هو ما يحبطني أكثر، كل هؤلاء الناس يغادرون الملاعب دون أن ينالوا أي عقوبات وكأنهم لم يفعلوا شيئاً".