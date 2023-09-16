ترتيب الدوري الإسباني.. فالنسيا يحقق فوزا تاريخيا على أتلتيكو مدريد

ومنح دورو التقدم بهدف مبكر لصاحب الأرض بعد تسديدة من زاوية ضيقة من الجانب الأيسر بعد مرور خمس دقائق، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد هجمة مرتدة سريعة.

وسجل خابي جيرا الهدف الثالث بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وسط احتفالات صاخبة في استاد ميستايا.

وحقق فالنسيا بذلك فوزه الأول على أتلتيكو مدريد منذ 2014، وتقدم إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط.

وسيلعب فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي يحتل المركز السابع بسبع نقاط، ضد لاتسيو في افتتاح مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يخوض قمة العاصمة أمام ريال مدريد يوم الأحد التالي.