قطر تتخطى إيران وتضرب موعدًا مع الأردن في نهائي كأس آسيا

ويُدين المنتخب القطري، المتوَّج بلقب النسخة الماضية، العام 2019، في الإمارات، بفضل كبير في فوزه لمهاجمه أكرم عفيف الذي سجل هدفًا، وصنع هدفًا، وكذلك المعز علي الذي أحرز هدف الفوز قرب النهاية.

جاء الشوط الأول مثيرًا ومتوازنًا بشكل كبير بين الفريقين، حيث نجحت إيران في التقدم مبكرًا، لكن صاحب الأرض فرض حضوره بقوة، ورد بهدفين، كما نجح بتحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي لينهي الشوط الأول متقدمًا 2-1.

وتعادلت إيران مبكرًا في الشوط الثاني بركلة جزاء، لكن المنتخب القطري حافظ على توازنه، وبمرور الوقت كثفت إيران الضغط الهجومي لتهدد مرمى قطر بشكل كبير، لكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في اللحظة المناسبة في عدة مناسبات.

ورغم التفوق الإيراني هجوميًا، خلال الدقائق الأخيرة، نجح المعز علي في تسجيل هدف فوز قطر ليقود بلاده إلى النهائي.