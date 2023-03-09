ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. صلاح في المقدمة ومبابي يغادر السباق وفرصة لتقدم فينيسيوس

حافظ المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء والأربعاء في إياب دور الـ 16 والتي شهدت خروج باريس سان جيرمان ونجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

ويملك محمد صلاح 8 أهداف متقدمًا على الفرنسي كيليان مبابي الذي يملك 7 أهداف وخرج فعليًّا من السباق بعد الإقصاء فيما محمد صلاح ما زال في المسابقة ويواجه برفقة فريقه في إياب دور الـ16 ريال مدريد، الأربعاء المقبل في سانتياغو بيرنابيو.

ويحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المركز الثالث برصيد 6 أهداف برفقة البرتغالي جواو ماريو مهاجم بنفيكا والذي سجل أحد أهداف فريقه خلال الفوزعلى كلوب بروج 5-1.

وبعد إجراء 106 مباريات في دوري أبطال أوروبا تم تسجيل 331 هدفًا بمعدل بلغ 3،07 هدف في المباراة وهدف كل 29 دقيقة.

ويتصدر بنفيكا ترتيب أفضل هجوم في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 23 هدفًا مقابل 22 هدفًا لنابولي و 21 هدفًا لبايرن ميونخ و 20 هدفًا لريال مدريد و 19 هدفًا لليفربول.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) : 8 أهداف

2- الفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) : 7 أهداف

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور ( ريال مدريد ) والبرتغالي جواو ماريو ( بنفيكا ): 6 أهداف

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هلاند ( مانشستر سيتي ) والإيراني مهدي طارمي ( بورتو ) والبرتغالي رافا سيلفا ( بنفيكا ): 5 أهداف

5- الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) والإيطالي جيكومو راسبادوري والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي) والإنجليزي جود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند ) والأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان ) والغاني محمد قدوس ( أياكس ) والكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ ( بايرن ميونخ ) والفرنسي أولفييه جيرو ( ميلان ) والأوروغوياني داروين نونيز ( ليفربول ) : 4 أهداف.