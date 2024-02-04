كلاسيكو إسبانيا الجديد.. كيف تحول أتلتيكو إلى بعبع لريال مدريد؟
يحل أتلتيكو ضيفًا على نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، إذ ستكون المباراة الرابعة التي تجمع بين الفريقين في الموسم الجاري.
المواجهة المنتظرة هي الثالثة بين الفريقين خلال شهر واحد، بعد اللعب في كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، وكأس ملك إسبانيا على ملعب أتلتيكو مدريد.
قوة الديربي طغت هذا الموسم بشكل واضح على الكلاسيكو الذي أصبح طرفه الثاني برشلونة أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية، لكن كيف تحول أتلتيكو مدريد إلى بعبع للملكي؟ ذلك ما نرصده عنه في التقرير الآتي:
الوحيد الذي أوقف ريال مدريد
خلال 32 مباراة خاضها ريال مدريد هذا الموسم بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر وكأس ملك إسبانيا لم يتعرض الملكي للهزيمة سوى مرتين فقط.
الأولى كانت في الدور الأول من الدوري الإسباني بالتحديد في الجولة السادسة، ويومذاك نجح "الروخي بلانكوس" في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.
وبعدها بأشهر عندما حلَّ النادي الملكي ضيفًا على الملعب ذاته في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا تعرض لهزيمة جديدة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
أتلتيكو مدريد لم ينجح فقط في الفوز على ريال مدريد مرتين، لكنه سجل إجمالي 10 أهداف في شباك متصدر ترتيب الدوري الإسباني في 3 مواجهات فقط، وهو رقم أقل بأربعة أهداف فقط من إجمالي ما تلقاه الملكي في بطولة الدوري حتى الآن خلال 22 مواجهة.
بهذه الأهداف الـ10 أصبح أتلتيكو مدريد يملك 33.3% من إجمالي ما تم تسجيله في شباك ريال مدريد من أهداف هذا الموسم في كل البطولات وهو 30 هدفًا، بواقع 14 في الدوري الإسباني و7 في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس السوبر و5 في كأس ملك إسبانيا.
خصم أقوى من برشلونة
لا شكَّ أن كل ما قدمه أتلتيكو مدريد هذا الموسم بشكل عام بعيدًا عن ريال مدريد يستحق الاحترام، فالفريق العاصمي يقدم كرة قدم جميلة وهجومية ويستطيع السيطرة على خصومه بشكل واضح ولفترات طويلة تسمح له بتحقيق الانتصارات بشكل مستحق.
لكن بإضافة ما قدمه "الروخي بلانكوس" ضد ريال مدريد في مواجهتي الدوري وكأس ملك إسبانيا يمكننا بسهولة أن نقول إن كتيبة دييغو سيميوني هم خصم أقوى من برشلونة هذا العام.
بالأخص لو قمنا بمقارنة ما قدمه برشلونة بما يفعله الأتلتي بالتحديد أمام ريال مدريد ستجد كتيبة سيميوني أصبحت خصمًا أكثر قوة وصعوبة للملكي مما هو عليه النادي الكتالوني.
إيقاف بيلينغهام
من بين أسباب تحول أتلتيكو مدريد لفريق مرعب أمام ريال مدريد وربما نستطيع أن نقول إنه بعبع لهم، هو نجاح عناصر الفريق فرديًّا وجماعيًّا في التعامل مع خطورة جود بيلينغهام، نجم "الميرنغي".
ففي 3 مواجهات أمام "الروخي بلانكوس" خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد ضد أتلتيكو، لم يسجل بيلينغهام، هداف الملكي حاليًّا، أي هدف، وبالكاد صنع هدفًا في مباراة الكأس لم يغير أي شيء في نتيجة المباراة.