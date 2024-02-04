كلاسيكو إسبانيا الجديد.. كيف تحول أتلتيكو إلى بعبع لريال مدريد؟

يحل أتلتيكو ضيفًا على نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياغو برنابيو"، إذ ستكون المباراة الرابعة التي تجمع بين الفريقين في الموسم الجاري.

المواجهة المنتظرة هي الثالثة بين الفريقين خلال شهر واحد، بعد اللعب في كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، وكأس ملك إسبانيا على ملعب أتلتيكو مدريد.

قوة الديربي طغت هذا الموسم بشكل واضح على الكلاسيكو الذي أصبح طرفه الثاني برشلونة أقل بكثير مما كان عليه في السنوات الماضية، لكن كيف تحول أتلتيكو مدريد إلى بعبع للملكي؟ ذلك ما نرصده عنه في التقرير الآتي: