خبير تحكيمي: إبراهيم نور الدين تغاضى عن طرد هذا اللاعب
الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك 1/0، سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44
قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة إن الحكم إبراهيم نور الدين تغاضى عن طرد كريم نيدفيد لاعب الأهلي، بعد تدخله على ناصر ماهر خلال مواجهة الزمالك في الدوري المصري، اليوم الاثنين.
ويلتقي الأهلي والزمالك على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
وأوضح جريشة أن الحكم كان يجب أن يُشهر البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد؛ بسبب تهور واضح بدهسه على قدم لاعب الزمالك.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 1/0 سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44.
وتقابل الفريقان الشهر الماضي في نهائي كأس مصر لموسم 2020/2023، وفاز الأهلي 2/0.
وقبل مواجهة اليوم الاثنين، يملك الأهلي 21 نقطة من 10 مباريات، مقابل 18 نقطة للزمالك من 12 مباراة.