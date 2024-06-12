الكعبي يتوهج ويقود منتخب المغرب لاكتساح الكونغو (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزا ساحقا على حساب الكونغو بنتيجة 0-6 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (أدرار) في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تقدم عز الدين أوناحي في الدقيقة 8 لصالح منتخب المغرب كما أحرز شادي رياض الهدف الثاني في الدقيقة 16.

نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن منتخبي ليبيا وكاب فيردي بينما توقف رصيد أنغولا عند 6 أهداف.