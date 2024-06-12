الكعبي يتوهج ويقود منتخب المغرب لاكتساح الكونغو (فيديو)
حقق منتخب المغرب فوزا ساحقا على حساب الكونغو بنتيجة 0-6 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (أدرار) في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
تقدم عز الدين أوناحي في الدقيقة 8 لصالح منتخب المغرب كما أحرز شادي رياض الهدف الثاني في الدقيقة 16.
نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن منتخبي ليبيا وكاب فيردي بينما توقف رصيد أنغولا عند 6 أهداف.
وتألق أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني بتسجيل هاتريك في الدقائق 20 و39 و53.
وسجل سفيان رحيمي الهدف السادس لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 62.
ورفع منتخب المغرب رصيده بقيادة مدربه وليد الركراكي إلى 9 نقاط وخلفه تنزانيا برصيد 6 نقاط والنيجر وزامبيا برصيد 3 نقاط ثم منتخب الكونغو بلا نقاط.
وفاز منتخب بوروندي على حساب مضيفه سيشيل بنتيجة 3-1
وسقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل أمام مضيفه أنغولا بنتيجة 1-1.
وتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن منتخبي ليبيا وكاب فيردي بينما توقف رصيد أنغولا عند 6 أهداف.