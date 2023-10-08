ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتعادل مع برايتون.. ونيوكاسل مع ويستهام
تعادل ليفربول 2/2 مع مضيفه برايتون، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل نيوكاسل بالنتيجة ذاتها مع ويستهام لحساب الجولة ذاتها اليوم الأحد.
وتقدم سيمون إدينغرا لبرايتون في الدقيقة 20، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً تمركزًا خاطئًا من الحارس أليسون بيكر.
وتعادل النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 40 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من داروين نونيز.
وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من ضربة جزاء، وتعادل لويس دينك لبرايتون في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى 17 نقطة من 8 مباريات في المركز الثالث، ويتقدم بـ3 نقاط عن توتنهام المتصدر.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويلعب في وقت لاحق مع آرسنال الرابع.
وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول وبرايتون، فاز الرديز 5 مرات، وفاز برايتون مرتين، وتعادلا 3 مرات.
وخسر برايتون أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثم أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم تعادل مع مارسيليا في الدوري الأوروبي قبل الخسارة من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
تعادل نيوكاسل مع ويستهام
وتعادل نيوكاسل 2/2 مع مضيفه ويستهام.
وتقدّم توماس سوسيك لويستهام في الدقيقة الثامنة.
وتعادل أليكسندر إيساك لنيوكاسل في الدقيقة 57، وسجل إيساك الهدف الثاني في الدقيقة 62.
لكن محمد قدوس سجل هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 89.
ويملك نيوكاسل 13 نقطة من 8 مباريات في المركز الثامن مقابل 14 نقطة من 8 مباريات لويستهام في المركز السابع.