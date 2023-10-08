ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتعادل مع برايتون.. ونيوكاسل مع ويستهام

تعادل ليفربول 2/2 مع مضيفه برايتون، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل نيوكاسل بالنتيجة ذاتها مع ويستهام لحساب الجولة ذاتها اليوم الأحد.

وتقدم سيمون إدينغرا لبرايتون في الدقيقة 20، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلاً تمركزًا خاطئًا من الحارس أليسون بيكر.