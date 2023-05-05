مقتل شاب بطلقات نارية في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

وحقق نابولي لقبه الثالث في الدوري الإيطالي بعد تعادله مع أودينيزي وسط الترتيب.

ومنح التعادل تقدم فريق لوتشانو سباليتي بفارق 16 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني، قبل خمس مباريات فقط من نهاية الموسم.

ويقع مقر أودينيزي في شمال شرق إيطاليا، على بعد أكثر من 800 كيلومتر من نابولي، لذلك بقي العديد من مشجعي نابولي في منازلهم وشاهدوا المباراة في ملعب دييغو مارادونا المحلي، والذي تم تجهيزه خصيصًا بثماني شاشات عملاقة.

وحظرت الشرطة الألعاب النارية، لكن ذلك لم يمنع الجماهير من إنارة سماء نابولي بمجرد انتهاء المباراة ضد أودينيزي.

كما حظرت السلطات حركة مرور السيارات من وسط المدينة على أمل تقليل المخاطر على النظام العام.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن سباليتي بعمر 64 عاما و58 يوما، بات أكبر مدرب يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي خلال تاريخ البطولة.

في حين ذكرت شبكة "لايف سكور" أن فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي كسر الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم صامويل إيتو، كأكثر أفريقي يسجل في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وسجل 21 هدفا مع إنتر ميلان موسم 2010/2011، أما أوسيمين سجل حتى الآن 22 هدفا مع نابولي هذا الموسم.