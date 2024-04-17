مبابي يتخطى بنزيما وينافس رونالدو على رقم تاريخي

توهج الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشكل كبير في مواجهة برشلونة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ليحقق عدة أرقام قياسية.

وسجل مبابي هدفين في شباك البارسا، يوم الثلاثاء، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة (4-1) على ملعب مونتغويك، والتأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة (3-2) في "حديقة الأمراء".

ورفع كيليان رصيده إلى 6 أهداف في برشلونة، ليكون أكثر فريق زار شباكه في دوري الأبطال، ويقترب من رقم توماس مولر نجم بايرن ميونخ الذي سجل 8 أهداف أمام الفريق الكتالوني.

كما رفع النجم الباريسي رصيده إلى 8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليعتلي عرش الهدافين.