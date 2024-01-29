فيتوريا يضع اتحاد الكرة المصري في ورطة

ويواجه فيتوريا مستقبل غامض بعد الخروج المخجل للفريق من دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، الليلة الماضية، بينما وجه منتقدون أصابع الاتهام إليه بعد أداء باهت من فريقه خلال النهائيات.

وعقد حازم إمام المشرف على المنتخب وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة جلسة رسمية، اليوم الإثنين، مع فيتوريا لمناقشة حلول لرحيله بالتراضي.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن المدرب البرتغالي رفض الرحيل بالتراضي، وتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في حالة رحيله أو فسخ تعاقده.

وبرر فيتوريا رفضه الرحيل بالتراضي، بأنه استلم فريقا ضعيفا منذ البداية ويحاول تطوير اللاعبين واكتشاف لاعبين جدد قادرين على المنافسة على البطولات ولكن الظروف لم تساعده.

ومن المقرر أن يعقد فيتوريا جلسة أخرى عقب العودة إلى مصر مع اتحاد الكرة لحسم مصيره بشكل نهائي.