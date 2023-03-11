كل ما تريد معرفته عن مباراتي الجزيرة ضد شباب الأهلي دبي والوصل مع الشارقة في دوري أدنوك
تُسدل الستارة، اليوم السبت، على منافسات الجولة الـ19 من عمر دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات على صفيح ساخن.
ويلتقي الجزيرة ضيفه شباب الأهلي دبي، كما يستضيف النصر منافسه بني ياس، ويلعب الوصل مع ضيفه الشارقة.
وانطلقت الجولة، أمس الجمعة، بتعادل خورفكان مع عجمان بنتيجة 2-2، كما يلعب البطائح مع الظفرة بنتيجة 1-1 وتعادل دبا الفجيرة مع اتحاد كلباء بنتيجة 2-2، وفاز العين خارج ملعبه على حساب الوحدة بنتيجة 3-0.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوصل ضد الشارقة في السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهة بين الوصل والشارقة على ملعب (زعبيل) الساعة 20:30.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق راشد عبدالرحمن، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
ترتيب الفريقين
يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وحقق الفريق 11 فوزًا، وتعادل 5 مرات، وتلقى خسارتين.. وسجل الوصل 35 هدفًا، وتلقى 18 هدفًا.
ويحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وحقق الشارقة 10 أهداف، وتعادل 4 مرات، وتلقى 4 خسائر.. وسجل 35 هدفًا، وتلقى 14 هدفًا.
ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 40 نقطة وخلفه شباب الأهلي دبي الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة ويحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الجزيرة المركز السادس برصيد 33 نقطة.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز الوصل على حساب مضيفه الشارقة بنتيجة 1-0.
أسلحة الوصل
يتطلع الوصل لتحقيق الفوز على ملعبه أمام الشارقة من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإماراتي.
وقال خوان بيتزي، المدير الفني لفريق الوصل، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يخوض اللقاء باحثًا عن تحقيق الفوز مؤكدًا أن الشارقة يتطلع أيضًا للفوز.
وأشار إلى أن فريقه سيقاتل لتقديم أفضل ما لديه على ملعبه وحسم الفوز على حساب الشارقة.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى سلطان المنذري، وأمامه الرباعي: سالم العزيزي، وسفيان بوفتيني، وجمال بلعمري، وفارس خليل في الدفاع.
ويقود خط الوسط جيرونيمو بوبليتي، وبجواره حسن إبراهيم، وفيليبي غوتيريز، مع ثلاثي خط الهجوم: فابيو ليما، وعلي صالح، وتوماس شانكلاي.
الجزيرة ضد شباب الأهلي
تدور مواجهة مشتعلة بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي في ظل صراع الثنائي أيضًا على الصدارة.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يبحث عن الفوز على حساب الجزيرة وهو نفس شعار الأخير.
أوراق الشارقة
يبحث الشارقة عن تعويض خسارته الأخيرة أمام الجزيرة بالدوري، خاصة بعد الحصول على دفعة معنوية بالثأر من الجزيرة في كأس الرئيس.
ويعول الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، على خبرات لاعبيه من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه الرباعي: غوستافو أليكس، وشاهين عبدالرحمن، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد حسن، ومحمد عبدالباسط، وكايو لوكاس، ولوان بيريرا، مع المهاجم عثمان كمارا.
وأكد الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، قبل اللقاء أن فريقه يخوض ثالث مواجهة قوية وصعبة بعدما لعب ضد الشارقة مرتين في أسبوع واحد تقريبًا موضحًا أن اللقاء سيكون صعبًا وحافلًا بالندية.
من جانبه، أكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" أن المواجهة بين الوصل والشارقة ستكون مهمة في تحديد ملامح صراع المنافسة، خاصة أن عودة الشارقة بالفوز خارج دياره ستشعل سباق الصدارة.
وأوضح أن الوصل أيضًا يقدم موسمًا رائعًا وفوزه على الشارقة سيزيد دوافعه لمواصلة المشوار واعتلاء الصدارة.