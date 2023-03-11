كل ما تريد معرفته عن مباراتي الجزيرة ضد شباب الأهلي دبي والوصل مع الشارقة في دوري أدنوك

تُسدل الستارة، اليوم السبت، على منافسات الجولة الـ19 من عمر دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مواجهات على صفيح ساخن.

ويلتقي الجزيرة ضيفه شباب الأهلي دبي، كما يستضيف النصر منافسه بني ياس، ويلعب الوصل مع ضيفه الشارقة.

وانطلقت الجولة، أمس الجمعة، بتعادل خورفكان مع عجمان بنتيجة 2-2، كما يلعب البطائح مع الظفرة بنتيجة 1-1 وتعادل دبا الفجيرة مع اتحاد كلباء بنتيجة 2-2، وفاز العين خارج ملعبه على حساب الوحدة بنتيجة 3-0.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوصل ضد الشارقة في السطور التالية: