أول رد فعل من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد رسميًا (صورة)

قدم نادي برشلونة الإسباني، الغريم التقليدي لريال مدريد بطل إسبانيا لموسم 2023 ـ 2024، تهانيه للفريق الملكي مساء السبت وذلك بعد ساعات من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز.

وفاز ريال مدريد على قادش (3 ـ 0) في الجولة 34 وقبل 4 جولات من نهاية السباق، وبعد ذلك بوقت قليل قدم نادي جيرونا اللقب رسميا للريال بعدما فاز على برشلونة (4 ـ 2) ليبدد آماله في إمكانية حدوث المعجزة ويهدي اللقب لريال مدريد الذي ابتعد 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه جيرونا، وعن الثالث برشلونة.