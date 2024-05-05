أول رد فعل من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد رسميًا (صورة)
قدم نادي برشلونة الإسباني، الغريم التقليدي لريال مدريد بطل إسبانيا لموسم 2023 ـ 2024، تهانيه للفريق الملكي مساء السبت وذلك بعد ساعات من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز.
وفاز ريال مدريد على قادش (3 ـ 0) في الجولة 34 وقبل 4 جولات من نهاية السباق، وبعد ذلك بوقت قليل قدم نادي جيرونا اللقب رسميا للريال بعدما فاز على برشلونة (4 ـ 2) ليبدد آماله في إمكانية حدوث المعجزة ويهدي اللقب لريال مدريد الذي ابتعد 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه جيرونا، وعن الثالث برشلونة.
ونشر نادي برشلونة عبر حسابه في منصة "إكس" باللغة العربية، تهنئة للريال بمناسبة اللقب عدد 36 في تاريخه، قائلا: "مبروك لنادي ريال مدريد، بطل الدوري لموسم 2023-2024".
ويشار إلى أن برشلونة خسر آخر حظوظه في المراهنة على اللقب بعدما تلقى هزيمة الأسبوع قبل الماضي أمام غريمه ريال مدريد (3 ـ 2) في مباراة أثارت الكثير من الجدل بسسبب هدف مزعوم لبرشلونة لم يتم احتسابه، ليثير موجة عارمة من ردود الأفعال واتهامات من النادي الكتالوني.