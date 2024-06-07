مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تدور اليوم مباراة المغرب وزمبيا ضمن تصفيات مونديال 2026
تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026، وفي أبرز مباريات اليوم يلتقي منتخب المغرب بنظيره الزامبي.
وفي إطار الاستعدادات لنهائيات أمم أوروبا 2024، يلتقي منتخب ألمانيا المستضيف بنظيره اليوناني فيما تلعب إنجلترا أمام إيسلندا.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:
تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم:
المنتخب المغربي ـ المنتخب الزامبي ـ الساعة 10 مساء ـ قناة SSC 1
الدوري الإماراتي للمحترفين:
العين ـ البطائح ـ الساعة 5.20 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الجزائري:
شبيبة الساورة ـ اتحاد العاصمة ـ الساعة 6.45 مساء على القناة الجزائرية
مباريات ودية:
ألمانيا ـ اليونان ـ الساعة 9.45 مساء
إنجلترا ـ إيسلندا ـ الساعة 9.45 مساء