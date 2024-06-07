مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الإماراتي للمحترفين:

العين ـ البطائح ـ الساعة 5.20 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الجزائري:

شبيبة الساورة ـ اتحاد العاصمة ـ الساعة 6.45 مساء على القناة الجزائرية

مباريات ودية:

ألمانيا ـ اليونان ـ الساعة 9.45 مساء

إنجلترا ـ إيسلندا ـ الساعة 9.45 مساء