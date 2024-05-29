شيكابالا: إمام عاشور طلب قميصي.. ولا أريد عودته للزمالك (فيديو)

كشف محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك ، عن طلب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الحصول على قميصه في نهائي كأس مصر الذي أقيم بالسعودية وفاز به الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

وقال شيكابالا في حواره عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) إنه لن يكشف كواليس حديث إمام عاشور معه في نهائي الكأس موضحًا أن كل ما يستطيع قوله إن عاشور طلب قميصه.