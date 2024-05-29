شيكابالا: إمام عاشور طلب قميصي.. ولا أريد عودته للزمالك (فيديو)
كشف محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك ، عن طلب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي الحصول على قميصه في نهائي كأس مصر الذي أقيم بالسعودية وفاز به الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.
وقال شيكابالا في حواره عبر برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) إنه لن يكشف كواليس حديث إمام عاشور معه في نهائي الكأس موضحًا أن كل ما يستطيع قوله إن عاشور طلب قميصه.
وأكد أنه لم يتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي لأنه زملكاوي مجنون موضحًا أنه كان علي تواصل معه حتى بعد عودته من الدنمارك للعلاج داخل الزمالك.
وأشار إلى أنه سبق أن وقع للأهلي بعدما أغلق الزمالك الباب أمام عودته حين كان لاعبًا في باوك اليوناني وكان المقابل المالي المطلوب مليون يورو.
وأبدى شيكابالا ثقته من عدم انتقال أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك للأهلي لأنه زملكاوي وتربى داخل القلعة البيضاء.
وأوضح قائد الزمالك أنه لا يريد عودة إمام عاشور مرة أخرى للقلعة البيضاء، حتى لو سمحت الظروف بذلك.
وانتقل إمام عاشور للأهلي مطلع الموسم الحالي بعد تجربة احتراف قصيرة مع ميتيلاند الدنماركي.